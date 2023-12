Südlohn (ots) - Tatort: Südlohn, Jakobistraße; Tatzeit: 20.12.23, gegen 04.15 Uhr; Mehrere Großgebinde Tabak entwendeten Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch aus dem Verkaufsraum einer Tankstelle an der Jakobistraße. Um in das Gebäude eindringen zu können, hatten der oder die Täter eine Scheibe eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr) Kontakt für ...

