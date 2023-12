Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Einbrecher machen Beute

Borken (ots)

Tatort: Borken-Marbeck, An der Ölmühle;

Tatzeit: 20.12.20023, zwischen 15.00 Uhr und 20.45 Uhr;

Unbekannte sind am Mittwoch in ein Wohnhaus in Borken-Marbeck eingedrungen. Um in das Haus an der Straße An der Ölmühle zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf. Die Einbrecher durchsuchten das Innere und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen Tabletcomputer, ein Laptop und Schmuck. Zu der Tat kam es zwischen 15.00 Uhr und 20.45 Uhr. Die Kripo in Borken bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell