Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Einbruch; Soltau: Unfallflucht; Walsrode: Unfall mit 3,24 Promille; Soltau: Gefahrenstelle nach Verkehrsunfallflucht; Schneverdingen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Heidekreis (ots)

23.11. / Einbruch in Einfamilienhaus

Walsrode: Unbekannte gelangten am Donnerstag, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 22:45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Verdener Straße und entwendeten Schmuck. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

24.11. / Zeugen zu einer Unfallflucht gesucht

Soltau: Bereits am 08.11.2023, um 17:05 Uhr, kam es auf dem Hauptparkplatz des Heidekreis-Klinikums im Oeninger Weg zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier beobachtete eine Zeugin, wie ein weißes Wohnmobil mit ROW-Kennzeichen beim Rückwärtsfahren einen geparkten Pkw beschädigte. Der männliche Fahrer setzte seine Fahrt dennoch fort. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

23.11. / Unfall mit 3,24 Promille

Walsrode: Eine 48-jährige Autofahrerin aus Bremen kam am Donnerstagmorgen, zwischen den Ortschaften Krelingen und Düshorn, alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit niedriger Geschwindigkeit mit einem Verkehrsschild. Es stellte sich schnell heraus, dass die verunfallte Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 3,24 Promille, sodass der leicht verletzten Frau auch eine Blutprobe entnommen werden musste. Zudem beschlagnahmten die eingesetzten Polizeibeamten ihren Führerschein.

24.11.2023 / Gefahrenstelle nach Verkehrsunfallflucht

Soltau: Am 20.11.2023, gegen 10:00 Uhr, meldete ein männlicher Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass er auf der Bundesstraße 71, zwischen Soltau und Neuenkirchen, aufgrund einer verunreinigten Fahrbahn im Kurvenbereich fast verunfallt sei. Vor Ort stellte sich heraus, dass dort zuvor ein bislang unbekanntes Fahrzeug in den Grünstreifen geriet und einen Leitpfosten beschädigte. Durch diesen Unfall wurde eine große Menge Erdreich auf die Fahrbahn geschleudert, was eine konkrete Gefahr für nachfolgende Verkehrsteilnehmer darstellte. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen. Zudem bittet die Polizei um Kontaktaufnahme des Meldenden, der aufgrund der Gefahrenstelle beinahe verunfallte. In diesem Kontext weist die Polizeiinspektion Heidekreis auf die Gefährlichkeit von ungesicherten sowie ungereinigten Unfallstellen hin. In Einzelfällen kann dies den Straftatbestand eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verwirklichen.

23.11. / Unfall unter Alkoholeinfluss

Schneverdingen: Am Donnerstagmorgen kam es an der Einmündung Bahnhofstraße/Oststraße zwischen zwei kreuzenden Fahrzeugen zu einem Verkehrsunfall. Beide Unfallbeteiligten, ein 44-jähriger Pkw-Fahrer und ein 61-jähriger Lkw-Fahrer, behaupteten gegenüber den Einsatzkräften, dass ihre Ampel jeweils grünes Licht gezeigt habe. Bei der weiteren Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest beim 44-jährigen Autofahrer ergab einen Wert von 1,62 Promille. Dem Schneverdinger wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde zudem beschlagnahmt.

