Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Nach Diebstählen gestellt; Munster: Diebstähle durch vermeintliche Stadtwerke-Mitarbeiter; Soltau: Einbruch in Wohnhaus; Bispingen: Terrassentür aufgehebelt; Soltau: Unter Drogeneinfluss

Heidekreis (ots)

21.11. / Minderjährige nach Diebstählen gestellt

Soltau: Zwei männliche Jugendliche, im Alter von 15 und 16 Jahren, entwendeten gestern Mittag in einem Tabakwarengeschäft zehn Einweg-E-Zigaretten. Im Anschluss begaben sich die beiden Jungen aus Munster in einen Soltauer Supermarkt und ließen hier hochprozentigen Alkohol "mitgehen". Durch einen aufmerksamen Zeugen konnten die Jugendlichen schließlich durch die Polizei gestellt werden.

21.11. / Diebstähle durch vermeintliche Stadtwerke-Mitarbeiter

Munster: Am Dienstag waren vermeintliche Mitarbeiter der Stadtwerke in Munster unterwegs. Zwei Personen, ein Mann und eine Frau, verschafften sich mit ihrer vorgetäuschten Tätigkeit Zutritt zu Wohnungen. In mindestens zwei Fällen waren die Unbekannten erfolgreich und entwendet unter anderem Schmuck.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- weiblich, ca. 35 Jahre, 1,60 m, schlank, deutsches Erscheinungsbild - männlich, 1,70 m, schlank, deutsches Erscheinungsbild

Hinweise nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

Die Polizeiinspektion Heidekreis rät ausdrücklich dazu, fremde Personen nicht in die eigene Wohnung zu lassen. Im Zweifel können Sie sich telefonisch an uns wenden!

21.11. / Einbruch in Wohnhaus

Soltau: Im Zeitraum von Montagmittag (13:00 Uhr) bis Dienstagmorgen (11:00 Uhr) gelangten Unbekannte, durch Aufhebeln der Terrassentür, in ein Wohnhaus in der Straße "Vor der Harber Brücke". Im Objekt durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten. Der Umfang des erlangten Diebesgutes ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, denen im oben genannten Zeitraum verdächtige Fahrzeuge und/oder Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 zu melden.

21.11. / Terrassentür aufgehebelt

Bispingen: Unbekannte hebelten im Zeitraum von Montag, 14:30 Uhr, bis Dienstag, 19:00 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Ginsterweg auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Haus zwar betreten, aber nicht nach Diebesgut durchsucht. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

21.11. / Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Soltau: Polizeikräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Dienstagnachmittag einen 25-jährigen Autofahrer, der höchstwahrscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, sodass ihm zur weiteren Klärung eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Dem Soltauer erwarten nun mehrere Strafverfahren.

