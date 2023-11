Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Einsatz zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität

Heidekreis (ots)

17.11. / Einsatz zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität

Heidekreis/Schneverdingen: Am 16. November 2023 führten die norddeutschen Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen einen länderübergreifenden Einsatz zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität durch.

Auch in der Polizeiinspektion Heidekreis wurden am gestrigen Tage verstärkt Kontrollen durchgeführt, um neue Erkenntnisse in dem Deliktsbereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls zu gewinnen. Neben der Einrichtung einer Kontrollstelle an der A 7, Rastanlage Lüneburger Heide-Ost, stand vor allem das Stadtgebiet in Schneverdingen im Fokus polizeilicher Kontrollen.

Weitere Informationen zu dieser länderübergreifenden Kontrollaktion finden Sie auch in der heutigen Pressemitteilung der Polizeidirektion Lüneburg unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56836/5651718.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell