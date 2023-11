Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung der PI Heidekreis vom Wochenende der 46. KW

Pressemeldung der PI Heidekreis (ots)

Walsrode

Berauschter Fahrzeugführer

Am 19.11.2023, um 21:50 Uhr, kontrollieren Polizeibeamte den 63-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw im Ortsteil Borg. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit stellt sich heraus, dass er deutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,73 Promille. Ein Strafverfahren wird eingeleitet.

Benefeld

Stahltür aufgeflext

In der Zeit von Donnerstag, 16.11.2023, 14:00 Uhr, bis Samstag, 18.11.2023, 13:15 Uhr, verschaffen sich unbekannte Täter Zugang zu einer betrieblichen Werkstatt am Bayershof und entwenden mit erheblichem Aufwand mehrere hochwertige, schwere Maschinen. Für den Abtransport auf ein vermutlich mitgeführtes Transportfahrzeug wird ein vor befindlicher Gabelstapler genutzt. Der Schaden wird derzeit auf ca. 41000 Euro geschätzt.

Benefeld

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum von Mittwoch, 15.11.2023, bis Sonntag, 19.11.2023, dringen unbekannte Täter in Abwesenheit der Hausbewohnerin über eine Kellertür in das Einfamilienhaus ein. Hierbei wird die Kellertür beschädigt. Anzeichen für ein weiteres Vordringen in das Wohnhaus liegen nicht vor. Es wird nach derzeitigem Stand nichts entwendet.

Essel

Fahren unter Rauschmitteln

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollieren Polizeibeamte des PK Bad Fallingbostel einen Pkw auf einer Raststätte, der zuvor auf der Autobahn 7 in Richtung Hannover gefahren war. Hierbei stellen die Beamten bei dem 28-jährigen Fahrzeugführer aus Verden Anzeichen für eine Rauschmittelbeeinflussung fest. Ein Urin-Schnelltest bestätigt, dass dieser unter dem Einfluss von THC, dem Wirkstoff aus Cannabisprodukten, steht. Die Weiterfahrt wird untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wird ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Bad Fallingbostel

Betrunken auf der Autobahn unterwegs

Bereits Freitagvormittag wird der Polizei per Notruf durch andere Verkehrsteilnehmer eine Trunkenheitsfahrt auf der Autobahn 7 gemeldet. Demnach fährt ein Mann mit seinem Pkw in starken Schlangenlinien in Richtung Hannover und gefährdet andere Verkehrsteilnehmer. Polizeibeamte aus Bad Fallingbostel können das gesuchte Fahrzeug feststellen und dieses an der Anschlussstelle Bad Fallingbostel kontrollieren. Hierbei bestätigt sich schnell der gemeldete Verdacht. Bei dem 25-jährigen Fahrzeugführer wird eine Atemalkoholkonzentration von 1,22 Promille festgestellt. Die Fahrt des 25-jährigen endet an der Anschlussstelle und sein Führerschein wird beschlagnahmt. Gegen den Fahrzeugführer aus Schleswig-Holstein wird eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Soltau

Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Samstagabend übersieht ein 33-jähriger mit seinem Opel die vor ihm verkehrsbedingt wartende 67-jährige auf der Straße "Unter den Linden" und fährt auf ihren Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Schnell kann die Ursache durch hinzugerufene Polizeibeamte aus Soltau aufgeklärt werden. Der Opelfahrer steht deutlich unter Alkoholeinfluss. Der Atemalkoholtest weist einen Wert von 2,54 Promille aus. Der Führerschein des 33-jährigen wird beschlagnahmt und die Nutzung von Kraftfahrzeugen für die Zukunft untersagt. Zudem wir gegen ihn ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit eingeleitet.

Soltau

Einbruch I

In den Abendstunden des Donnerstags stellen aufmerksame Nachbarn eine aufgehebelte Terrassentür im Haus der Nachbarn in der Straße "In der Weide" in Soltau fest. Das derzeit unbewohnte Haus wird durch Unbekannte durchsucht und durchwühlt. Zu der Höhe des Schadens kann derzeit nichts gesagt werden. Die Eigentümerin wird vom Ereignis in Kenntnis gesetzt.

Einbruch II

Im Zeitraum zwischen dem 17.11.2023, 22:00 Uhr, und 18.11.2023, 05:00 Uhr, brechen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Hamburger Straße in Heber ein und entwenden zwei Kettensägen. Der Eigentümer, sowie die Mieter schlafen im Haus und bekommen von der Tat nichts mit. Der entstandene Schaden wird auf 2.000,- Euro geschätzt.

