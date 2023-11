Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Nach Auseinandersetzung lebensbedrohlich verletzt; Schneverdingen: Unter Drogeneinfluss am Steuer; Walsrode: Auf regennasser Fahrbahn verunfallt; A 7: Pkw überschlägt sich

Heidekreis (ots)

20.11. / Nach Auseinandersetzung lebensbedrohlich verletzt

Bad Fallingbostel: Am Montagmorgen kam es in einer Pension in Jettebruch zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in deren Verlauf ein 50-jähriger Mann durch Stiche lebensbedrohlich verletzt wurde. Der 28-jährige Tatverdächtige konnte noch am Tatort durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Zentralen Kriminaldienst geführt.

20.11. / Unter Drogeneinfluss am Steuer

Schneverdingen: Am späten Montagabend kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis einen 19-jährigen Autofahrer aus Schneverdingen. Ein durchgeführter Urinvortest schlug dabei auf harte Drogen an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

20.11. / Auf regennasser Fahrbahn verunfallt

Walsrode: Ein 34-jähriger Autofahrer aus Visselhövede geriet am Montagvormittag auf der regennassen L 161, im Bereich Hünzingen, ins Schleudern und kam dabei von der Fahrbahn ab. Bei der anschließenden Kollision mit einem Baum verletzte sich der Mann leicht.

20.11. / Pkw überschlägt sich

Bad Fallingbostel/A 7: Am Montagmorgen kam im Baustellenbereich der A 7, in Fahrtrichtung Hannover, ein 55-jähriger Transporterfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei der anschließenden Kollision mit der Außenschutzplanke überschlug sich das Fahrzeug und landete letztlich auf dem Dach. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Sein 25-jähriger Mitfahrer blieb hingegen unverletzt.

