Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren

Ilmenau (ots)

Am frühen Abend des gestrigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L1140. Eine 60-jährige Fahrerin eines Renault sowie ein 55-jähriger Fahrer eines Volvo fuhren in genannter Reihenfolge von Ilmenau in Richtung Langewiesen. Die 60-Jährige musste an dem dort befindlichen Kreisverkehr verkehrsbedingt halten, der 55 Jahre alte Mann fuhr auf. Die 60-jährige Fahrzeugführerin wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Renault entstand Sachschaden von ungefähr 13.000 Euro. (jd)

