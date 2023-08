LPI-GTH: Überschlagen

Arnstadt (ots) - 131 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit wurden gestern in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 11.00 Uhr in der Straße "Zum Lokschuppen" festgestellt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich beträgt 50 km/h. Ein Fahrzeugführer wurde mit 94 km/h gemessen. Die Ahndung der Geschwindigkeitsverstöße erfolgt durch die Zentrale Bußgeldstelle. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 ...

