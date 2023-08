LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Gestern Mittag befuhr ein 50-jähriger Fahrer eines BMW Motorrades die B84 von Förtha in Richtung Eisenach. In einer Rechtskurve kam der Mann, offenbar aufgrund der regennassen Fahrbahn, ins Rutschen und kollidierte anschließend mit einem sich im Gegenverkehr befindlichen 40-jährigen Fahrer eines VW. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden ...

