POL-NI: Hochwertiges Motorrad aus Garage entwendet

Zeugen gesucht

Wietzen (ots)

(opp) In der Zeit von Dienstag, 12.09.2023,21:00 Uhr, bis Donnerstag 14.09.2023, 14:30 Uhr, ist aus einer Garage in der Straße "Moorheide" in Wietzen, OT: Holte, ein hochwertiges, sportliches Motorrad der Marke Yamaha, Typ MT10SP, entwendet worden. Auffallend an dem ansonsten schwarzfarbenen Krad sind die goldfarbene Gabel, die bläulichen Felgen, sowie sonstige bläuliche Applikationen. Der Geschädigte beziffert den Wert seines zugelassenen Motorrades auf etwa 22.000,00 Euro. Die Beamten des Polizeikommissariates Hoya bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 04251/6728-0.

