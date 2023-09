POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Unfall mit leichtverletztem Kind

Nienburg (ots) - (Thi) Das Polizeikommissariat Bückeburg führt am Dienstag, den 19.09.2023, in der Zeit von 13 Uhr bis 18 Uhr eine Fahrradcodieraktion bei der Freiwilligen Feuerwehr in Meinsen/Warber. Bei der Fahrradregistrierung werden Daten des Fahrrades und des Eigentümers erhoben und in einer themenbezogenen Sammlung im polizeilichen System eingepflegt. Ein Foto des Rades komplettiert den Datensatz. Im Fall der ...

mehr