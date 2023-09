POL-NI: Bückeburg - Fahrradcodierung am 19.09.2023

Eystrup (ots) - Am 09.09.2023, in der Zeit zwischen 15:30 und 19:30 Uhr, wurde ein geparkter dunkelgrauer Ford in der Heinrichstraße in Eystrup von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Bei diesem Zusammenstoß ist an der vorderen linken Stoßstange ein Sachschaden in vierstelliger Höhe entstanden. Da das unfallverursachende Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle entfernt worden ist, werden Zeugen gebeten, sich bei der ...

mehr