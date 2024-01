Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aus einer Gruppe heraus geschlagen - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Zu einer Körperverletzung wurde die Gothaer Polizei am Silvestertag gegen 16.00 Uhr auf den Spielplatz an der Eschleber Straße gerufen. Dort kam es zuvor zwischen einem 42-Jährigen und einer Gruppe von ca. fünf Jugendlichen bzw. Kindern zu einer verbalen Auseinandersetzung. In deren Verlauf bekam der 42-jährige Mann von einem Jugendlichen aus der Gruppe heraus einen Schlag gegen das Gesicht und verletzte sich dabei leicht. Vor dem Eintreffen der Polizei hatte der Täter den Tatort bereits verlassen. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0339556/2023. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell