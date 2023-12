Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartenlaubenbrände

Gotha (ots)

Am Freitagabend fielen zwei Gartenlauben im Stadtgebiet von Gotha den Flammen zum Opfer. Gegen 21:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Gotha ein Gartenlaubenbrand in der Friedrich-Ebert-Straße gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr hatte zwar den Brand schnell unter Kontrolle jedoch, war bei dem Vollbrand nicht viel zu retten. Die Gartenlaube brannte nahezu bis zur Bodenplatte nieder. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 5000 EUR geschätzt.

Circa zwei Stunden später musste die Feuerwehr Gotha zu einem erneuten Gartenlaubenbrand ausrücken. In der Inselsbergstraße vom Ortsteil Sundhausen brannte eine ebenfalls hölzerne Gartenlaube. Der hier entstandene Schaden wird auf 10000 EUR geschätzt. Die Löscharbeiten dauerten bis kurz nach Mitternacht an. Personen kamen in beiden Fällen nicht zu Schaden.

Zu den Brandursachen hat die Kriminalpolizei Gotha die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu beiden Bränden geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha zu melden. Az. 338823/23 (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell