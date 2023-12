Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Doppelt berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Eisenach (ots)

Am frühen Samstagmorgen stoppten Polizeibeamte der Eisenacher Polizei in der Langensalzaer Straße in Eisenach ein Fahrzeug um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Hierbei stellte sich heraus, das der 43jährige VW-Fahrer nicht nur 0,81 Promille Atemalkohol hatte, sondern auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß er nicht. Die Fahrt war somit beendet und eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Gegen den Mann wurden mehrere Verfahren eingeleitet. (cw)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell