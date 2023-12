LPI-GTH: dreister Klau von Damenschuhen

Stadtilm (ots) - Ungebetenen Besuch bekam eine Fleischereifiliale am Markt in Stadtilm. Im Laufe der Freitagnacht kam es dort zu einem Einbruch, bei dem aus den Räumlichkeiten der Filiale Bargeld entwendet wurde. Die hinzugerufene Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Anwohner, welche hierzu im Laufe der Nacht Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 in Verbindung zu setzen. (ef) Rückfragen bitte an: ...

