Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brandstifter zündet zwei Fahrzeuge an - Zeugenaufruf

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstag gegen 15:25 Uhr wurde durch Zeugen ein brennender PKW auf einem Parkplatz in der Salzgitterstraße gemeldet. Durch schnell am Brandort eingetroffene Feuerwehr- und Polizeikräfte konnte noch ein zweiter brennender PKW in unmittelbarer Nähe festgestellt werden. Beide Fahrzeuge konnten zwar durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, dennoch entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, da es sich um geparkte Fahrzeuge handelte. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus. Es konnte ebenfalls ein 43-jähriger Tatverdächtiger in der Nähe festgestellt werden, welcher entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterzogen wurde, jedoch später wieder entlassen werden musste. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zur Aufklärung des Brandgeschehens machen können. Hinweise nimmt die Landespolizeiinspektion Gotha (Tel. 03621781124) unter der Bezugsnummer 0339125/2023 entgegen. (rd)

