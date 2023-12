Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Wohnung eingedrungen- Zeugensuche

Gotha (ots)

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Reyherstraße drangen ein oder mehrere Personen gestern gewaltsam ein. In der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr gelangten der oder die Täter durch ein Fenster in das Gebäudeinnere und entwendeten anschließend unter anderem Bargeld in Höhe eines unteren zweistelligen Eurobetrages sowie einen Gutschein. Der entstandene Sachschaden wird mit 500 Euro beziffert. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 00337997/2023) entgegen. (jd)

