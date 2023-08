LPI-J: Streit um Vereinssympathie eskaliert

Kromsdorf (ots) - Eine 27-jährige Fahrradfahrerin ist heute Morgen, gegen 04:00 Uhr in Kromsdorf gegen einen parkenden PKW gefahren. Wegen eines Gullideckels kam die junge Frau ins Straucheln und fuhr mit ihrem Lenker gegen einen geparkten VW-Caddy. Die Radfahrerin kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht am Knie. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr