LPI-GTH: Beim Unfall schwer verletzt

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am Samstag gegen 15:25 Uhr wurde durch Zeugen ein brennender PKW auf einem Parkplatz in der Salzgitterstraße gemeldet. Durch schnell am Brandort eingetroffene Feuerwehr- und Polizeikräfte konnte noch ein zweiter brennender PKW in unmittelbarer Nähe festgestellt werden. Beide Fahrzeuge konnten zwar durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, dennoch entstand an beiden Fahrzeugen ...

mehr