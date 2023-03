Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Keller

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann ist am Donnerstagvormittag in der Pariser Straße in ein Wohnhaus eingebrochen. Ein Anwohner beobachtete den Unbekannten gegen 10 Uhr dabei, wie er ein Schuhregal im Treppenhaus durchsuchte. Er entwendete zwei Paar Sportschuhe. Zutritt zum Wohnhaus verschaffte sich der Mann vermutlich über den Keller. Auch diesen durchwühlte er. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Ob ein Zusammenhang mit dem Einbruch am Mittwoch in der Pariser Straße besteht (wir berichteten: https://s.rlp.de/a1NVd), ist Teil der Ermittlungen. Der mutmaßliche Täter ist circa 1,70 Meter groß. Der Zeuge schätzt ihn auf ungefähr 17 Jahre. Bekleidet war er mit einer grünen Basecap und einer grünen Jacke mit orangenem Innenfutter. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

