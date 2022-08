Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgeflogen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zeugen beobachteten am Donnerstagnachmittag, wie ein 22-Jähriger mit seinem Motorrad in Kahla fuhr. Die angebrachten Kennzeichen jedoch seien gefälscht. Die eingesetzten Beamten fanden das Zweirad in der Neustädter Straße abgestellt. Bei der Prüfung der Kennzeichen stellte sich sodann heraus, dass die Kennzeichen in Fahndung standen. Nach der erfolgten Sicherstellung fertigten die Beamten mehrere Anzeigen gegen den jungen Fahrer.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell