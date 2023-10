Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am 18.10.2023 wurde einer 64-jährigen Einbeckerin gegen 12:55 Uhr während des Einkaufens in einem Einkaufsmarkt in der Grimsehlstraße die Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren aus einer Stofftasche entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 150 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Einbeck Pressestelle Telefon: 05561-3131-0 ...

