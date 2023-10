Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruchsdiebstahl im Schnellrestaurant

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Unter dem Pferdestiege, Donnerstag, 03.00 - 03.30 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Unbekannte können fliehen.

Unbekannte Personen konnten am Donnerstag gewaltsam in ein Schnellrestaurant gelangen. Gegen 03.20 erhielt die Polizei Northeim durch Zeugen (Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma) Kenntnis, dass die Alarmanlage in dem Schnellrestaurant in der Straße "Unter dem Pferdestiege" in Nörten-Hardenberg ausgelöst habe.

Als mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen am Tatort eintrafen, waren keine Personen oder verdächtige Fahrzeuge mehr vor Ort. Es konnte festgestellt werden, dass die Unbekannten gewaltsam in das Schnellrestaurant gelangten, dort jedoch von der weiteren Tatausübung abgelassen hatten.

Es kam zu keinem Entwendungsschaden.

Durch die Gewalteinwirkung entstand ein Sachschaden von geschätzt 2.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell