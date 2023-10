POL-NOM: Nach Ruhestörung folgt eine Durchsuchung

Uslar (ots) - Uslar (ke) Bollertstraße, zwischen dem 16.10.2023, 19:00 Uhr und dem 17.10.2023, 06:00 Uhr Bislang unbekannte Täter beschädigten, mit einem unbekannten Gegenstand, zwei Fensterscheiben eines Baustellcontainers und warfen eine Mikrowelle und einen Backofen zu Boden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: ...

