Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: 68-jähriger Lkw-Fahrer schwer verletzt nach Kollision mit einer Brücke

Großrosseln (ots)

Karlsbrunn. Am Donnerstagmittag kam es auf der L276 zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Lkw-Fahrer. Der 68-jährige Fahrer befuhr die L276 mit seinem Lkw. Hierbei hatte er einen Container geladen, der sich nicht vorschriftsmäßig auf der Ladefläche befand. Als der Lkw eine Brückenunterführung passierte, blieb der Container an der Brücke hängen. Hierdurch wurde das Führerhaus des Lkw's nach oben gezogen und schlug mit heftiger Wucht zurück auf die Fahrbahn. Der Container wurde anschließen von der Ladefläche gerissen. Der 68-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw wurde stark beschädigt. Ebenso wurde die Brücke beschädigt und muss nun von einem Statiker begutachtet werden. Aufgrund ausgelaufenem Hydrauliköl musste die Fahrbahn zudem gereinigt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die freiwillige Feuerwehr Großrosseln im Einsatz.

