POL-VK: Einbruch in Imbiss

Völklingen (ots) - Völklingen. Mittwoch- auf Donnerstagnacht wurde in ein Autohaus in der Karolinger Straße eingebrochen. Nach Auslösung der Alarmanlage, konnten die beiden Täter, ein 19-Jähriger und ein 25-Jähriger, beide aus Völklingen, noch am Tatort von der Polizei gestellt und widerstandslos festgenommen werden. Die beiden polizeibekannten Männer standen augenscheinlich unter dem Einfluss von ...

