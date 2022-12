Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Völklingen (ots)

Völklingen. Mittwoch- auf Donnerstagnacht wurde in ein Autohaus in der Karolinger Straße eingebrochen. Nach Auslösung der Alarmanlage, konnten die beiden Täter, ein 19-Jähriger und ein 25-Jähriger, beide aus Völklingen, noch am Tatort von der Polizei gestellt und widerstandslos festgenommen werden. Die beiden polizeibekannten Männer standen augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Entwendete Autoschlüssel und Einbruchswerkzeug konnten bei den beiden aufgefunden werden. Die beiden deutschen Staatsbürger werden nun einem Haftrichter vorgeführt.

