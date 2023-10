LPI-SLF: Vorfahrt nicht beachtet

Sonneberg (ots) - Am Freitag, den 13.10.2023 gegen 12:00 Uhr kam es in Lichte zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw, vermutlich mit Anhänger, mit anschließender Flucht. Die vorfahrtberechtigte 71-jährige AUDI-Fahrerin befuhr die Saalfelder Straße in Richtung Schmiedefeld. Auf Höhe der Einmündung Piesau wollte ein Lkw auf die Saalfelder Straße auffahren und kollidierte hierbei mit dem Pkw. An diesem ...

mehr