LPI-SLF: Unfallflucht in Lichte - Zeugenaufruf

Sonneberg (ots)

Am Freitag, den 13.10.2023 gegen 12:00 Uhr kam es in Lichte zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw, vermutlich mit Anhänger, mit anschließender Flucht. Die vorfahrtberechtigte 71-jährige AUDI-Fahrerin befuhr die Saalfelder Straße in Richtung Schmiedefeld. Auf Höhe der Einmündung Piesau wollte ein Lkw auf die Saalfelder Straße auffahren und kollidierte hierbei mit dem Pkw. An diesem entstand dabei hoher Sachschaden und der Lkw entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugenaufruf:

Die Polizei Sonneberg bittet darum, dass sich Zeugen melden, die diesen Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem Lkw oder Fahrer machen können. Sie erreichen die Polizei unter der Nummer 03675/8750.

