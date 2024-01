LPI-GTH: Passanten mit Böllern beworfen

Eisenach (ots) - Am frühen Samstagmorgen stoppten Polizeibeamte der Eisenacher Polizei in der Langensalzaer Straße in Eisenach ein Fahrzeug um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Hierbei stellte sich heraus, das der 43jährige VW-Fahrer nicht nur 0,81 Promille Atemalkohol hatte, sondern auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß er nicht. Die Fahrt war somit beendet und ...

mehr