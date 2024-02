POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Schwäbisch Hall: Unfall in Kreisverkehr

Am Montag gegen 18:40 Uhr befuhr eine 26-Jährige mit ihrem Ford die Haller Straße in Richtung Bühlertalstraße. An dem dortigen Kreisverkehr übersah sie einen bereits im Kreisverkehr fahrenden Audi eines 39-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden von insgesamt 3.500 Euro.

Schwäbisch Hall: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gegen 11:15 Uhr am Montag kam es in der Grohwiesenstraße zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Pedelec. Ein 62-jähriger VW-Fahrer befuhr die Olnhausenstraße und wollte an der Einmündung nach links in die Grohwiesenstraße einfahren. Wegen eines von rechts kommenden Fahrzeuges musste der VW-Fahrer sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Als der VW-Fahrer wieder anfuhr, kam ein 63-jähriger Pedelec-Fahrer von links. Obwohl dieser noch versuchte abzubremsen, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Dabei wurde der Pedelec-Fahrer über den PKW geschleudert und schwer verletzt. Er musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht werden. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 5.500 Euro.

