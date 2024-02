Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - 39-Jähriger dringt in Schnellimbiss ein - Fragwürdiger "Spaß" - Vor Polizeikontrolle geflüchtet - Polizeibeamte angegriffen

Aalen (ots)

Westhausen: Unfall beim Rangieren

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 36-Jähriger am Sonntag gegen 17.20 Uhr verursachte, als er beim Rangieren mit seinem Lkw einen in der Straße "In der Waage" geparkten Lkw beschädigte.

Aalen: 39-Jähriger dringt in Schnellimbiss ein

Kurz nach 3 Uhr am Sonntagmorgen waren zwei Mitarbeiter eines Schnellimbisses in der Fackelbrückenstraße noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt, als ein 39-Jähriger mit vier Ziegelsteinen ein großes Seitenfenster einwarf. Verängstigt schlossen die beiden sich im Büro ein und verständigten die Polizei. Diese traf den 39-Jährigen, der sich mit Lebensmitteln bedient hatte an und nahm ihn vorläufig fest. Der Dieb, der bereits mehrfach polizeiliche auffällig geworden war, gab an, dass er keine Wohnung habe. Der von ihm verursachte Sachschaden beziffert sich auf rund 3000 Euro.

Ellenberg: In Gewahrsam genommen

Bis Sonntagabend musste ein 20-Jähriger in polizeilichem Gewahrsam bleiben, nachdem er während einer Faschingsveranstaltung Mitarbeiter und Gäste angepöbelt und einem Security mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte. Gegenüber dem Mann wurde ein Platzverweis ausgesprochen, welchem der 20-Jährige trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachkam. Um weitere Störungen zu vermeiden, wurde der stark betrunkene Mann in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Ellwangen untergebracht.

Ellwangen: Fragwürdiger "Spaß"

Eine 33-jährige versprühte am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr während einer Faschingsveranstaltung in der Haller Straße - eigenen Angaben zufolge - aus "Spaß" ein Tierabwehrspray, wobei drei Personen verletzt wurden. Zwei davon mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen die 33-Jährige wird nun eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Adelmannsfelden: 20.000 Euro Sachschaden

Mit seinem Nissan streifte ein 45-Jähriger am Samstagabend gegen 23.40 Uhr einen in der Schillerstraße abgestellten VW Multivan, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro entstand.

Bopfingen: Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Samstagnachmittag zwischen 16.20 und 16.50 Uhr einen VW Passat, der in diesem Zeitraum in der Wettegasse abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Mutlangen: Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers wollten am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr in der Wetzgauer Straße den Fahrer eines schwarzen Ford Fiesta einer Kontrolle unterziehen. Beim Erblicken der Streife fuhr dieser jedoch mit stark überhöhter Geschwindigkeit davon. Das Fahrzeug fuhr über den Tannbachweg, Keuperweg, Hahnenbergstraße in die Blumenstraße. Dort konnten die Beamten das Fahrzeug und zwei Personen antreffen, die zu Fuß flüchten wollten, aber eingeholt und vorläufig festgenommen werden konnten. Die beiden 18 und 23 Jahre alten Männer standen augenscheinlich unter der Wirkung von Betäubungsmitteln. Der Fiesta ist zur Entstempelung ausgeschrieben; die Kennzeichen waren lediglich mit Klebeband befestigt. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Waldstetten: Polizeibeamte angegriffen

Im Rahmen der routinemäßigen Verkehrsüberwachung kontrollierten Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd am Samstagabend gegen 22.15 Uhr einen 36 Jahre alten Autofahrer, der zuvor die Straße "In der Breite" mit überhöhter Geschwindigkeit befahren hatte. Während der Kontrolle wurde der Mann zusehends aggressiver und suchte auch die Konfrontation mit den Beamten. Unvermittelt ging der 36-Jährige auf einen Beamten zu, der im Streifenwagen saß, jedoch ein Bein auf dem Boden vor dem Fahrzeug abgesetzt hatte, und schlug die Fahrzeugtüre zu, wobei diese gegen das Bein des Polizisten schlug. Als ihm daraufhin eröffnet wurde, dass gegen ihn eine Anzeige vorgelegt wird, beleidigte der Mann die eingesetzten Beamten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell