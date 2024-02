POL-VER: +Neue Betrugsmasche am Telefon++Brand im Wohnhaus++Unfall deckt Fahrt unter Einfluss auf+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

+Neue Betrugsmasche am Telefon++Brand im Wohnhaus++Unfall deckt Fahrt unter Einfluss auf+

Landkreis Osterholz

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Neue Betrugsmasche am Telefon+ Ritterhude/Worpswede. Am Donnerstag erhielt die Polizeiinspektion Verden/Osterholz Hinweise auf eine bislang nicht bekannte Betrugsmasche. In Ritterhude und Worpswede kontaktierten bislang unbekannte Täter die Inhaber eines Gewerbes telefonisch und gaben sich als Mitarbeiter von Google oder einem Gewerbeverzeichnis aus. Sie behaupteten, dass ein Google-Eintrag zu dem jeweiligen Gewerbe zwei Jahre lang kostenlos war und nun kostenpflichtig werde. Dabei boten sie den Geschädigten auch unterschiedlich lange Verträge an.

Bei den Anrufen handelt es sich um eine neue Betrugsmasche und es sollten keine Verträge abgeschlossen oder darauf eingegangen werden. Die beiden bekannten Taten blieben bislang ohne einen finanziellen Schaden.

Hinweise zu ähnlichen Taten können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

+Brand im Wohnhaus+ Osterholz-Scharmbeck. Donnerstagvormittag geriet im Garlstedter Kirchweg aus bislang unbekannter Ursache ein Anbau an ein Einfamilienhaus in Brand. Ein Nachbar bemerkte zunächst Rauch aus dem Gebäude und anschließend offene Flammen. Daraufhin wählte er den Notruf.

Die Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck löschte den Brand, bevor dieser auf den Wohnbereich übergreifen konnte. Ersten Informationen zufolge brach der Brand in einem Heizungsraum mit diverser Elektrik und einer Scheitholzheizung aus.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, Hinweise der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Unfall deckt Fahrt unter Einfluss auf+ Osterholz-Scharmbeck. Ein 76 Jahre alter Fahrer wollte mit seinem Transporter mit Anhänger rückwärts von einem Grundstück auf die Heilshorner Straße fahren. Ein 23 Jahre alter Fahrer eines VW bemerkte dies zu spät und fuhr gegen den Anhänger. Dabei entstand ein geschätzter Schaden von 1000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme entstand bei den Beamten der Verdacht, dass der 23-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol steht. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

