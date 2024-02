POL-VER: Präventionsveranstaltung "Online Sicher Unterwegs" am 14.02.2024

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Täter bei Einbruch festgenommen+ Oyten. Am Dienstag, gegen 04 Uhr, brach ein 53-Jähriger aus Bremen in eine Praxis in einem Geschäftsgebäude in der Hauptstraße ein. Dabei beschädigte er mehrere Scheiben und durchsuchte die Schränke in der Zahnarztpraxis. Aus den Räumen nahm er eine Spardose mit. Ein ...

