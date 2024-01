Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Täter bei Einbruch festgenommen++Einbruch in Wohnhaus+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Täter bei Einbruch festgenommen+ Oyten. Am Dienstag, gegen 04 Uhr, brach ein 53-Jähriger aus Bremen in eine Praxis in einem Geschäftsgebäude in der Hauptstraße ein. Dabei beschädigte er mehrere Scheiben und durchsuchte die Schränke in der Zahnarztpraxis. Aus den Räumen nahm er eine Spardose mit.

Ein Mitarbeiter der Praxis informierte die Polizei, nachdem eine Reinigungskraft eine beschädigte Scheibe in der Praxis bemerkt hatte. Die Beamten der Polizei Achim stellten den Täter schließlich im Treppenhaus fest. Der 53-Jährige wurde von ihnen am Tatort vorläufig festgenommen.

Ersten Ermittlungen zufolge war der 53-Jährige bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Ob er für weitere Einbrüche in dem Gebäude und der näheren Umgebung verantwortlich ist, ist Teil der eingeleiteten Ermittlungen. Der 53-Jährige wird nun einem Haftrichter vorgeführt.

+Einbruch in Wohnhaus+ Dörverden. Am Dienstagmittag, zwischen 13.15 Uhr und 13.35 Uhr kam es im Ortsteil Wahnebergen in der Verdener Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter beschädigten eine Scheibe einer Tür und verschafften sich Zugang in das Wohnhaus. Sie durchsuchten mehrere Räume. Ob sie etwas entwendeten, ist bislang nicht bekannt. Ein Zeuge bemerkte den Einbruch und informierte die Polizei. Die Täter flüchteten in einem weißen Transporter in Richtung der B215. Der Transporter war auffällig sauber. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem Fahrzeug oder verdächtigte Beobachtungen der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

