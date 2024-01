POL-VER: +Kurze Abwesenheit ausgenutzt - Tatverdächtige im Nahbereich festgestellt+

PI Verden / Osterholz (ots) - Bereich Achim Keine Meldungen Bereich Verden Polizeieinsatz nach Kinofilm Langwedel-Völkersen. Am frühen Sonnabend Abend bemerkte eine Fußgängerin in Völkersen, dass in einem Mehrfamilienhaus ein Kind sein Mobiltelefon gegen die Fensterscheibe hielt. Auf dem Display konnte sie die Worte "Help Me" lesen. Die Frau war zu recht besorgt und informierte die Verdener Polizei, die dann auch die ...

mehr