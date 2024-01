Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilungen für den 28.01.2024

PI Verden / Osterholz (ots)

Bereich Achim

Keine Meldungen

Bereich Verden

Polizeieinsatz nach Kinofilm

Langwedel-Völkersen. Am frühen Sonnabend Abend bemerkte eine Fußgängerin in Völkersen, dass in einem Mehrfamilienhaus ein Kind sein Mobiltelefon gegen die Fensterscheibe hielt. Auf dem Display konnte sie die Worte "Help Me" lesen. Die Frau war zu recht besorgt und informierte die Verdener Polizei, die dann auch die entsprechende Wohnung aufsuchte. Hier trafen die Beamt*innen auf einen neunjährigen Jungen, der lediglich eine Szene aus einem kurz zuvor angeschauten Kinofilm nachgestellt hatte, die er besonders lustig fand. Er wurde über die Konsequenzen und möglichen Kosten eines derartigen Einsatzes aufgeklärt.

Bereich A27 / A1

Langwedel (BAB 27).

Stauende übersehen - eine Person leicht verletzt bei Verkehrsunfall Aufgrund von dringend notwendigen Fahrbahnmarkierungen musste die Autobahn 27 am 27.01.2024 in Fahrtrichtung Walsrode für einige Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Langwedel abgeleitet. Hierdurch entstand ein nicht unerheblicher Rückstau auf der Autobahn. Gegen 12:00 Uhr befuhr ein 66-jähriger Pkw-Fahrer eines Seat den linken Fahrstreifen der Autobahn 27 und übersah das sich gebildete Stauende - eine Gefahrenbremsung war nicht mehr möglich. Der Fahrer wich auf den rechten Fahrstreifen aus, fuhr hier jedoch auf den dort bereits zum Stehen gekommenen Volkswagen auf. Durch den Aufprall wurde der Seat dann noch gegen einen auf dem linken Fahrstreifen stehenden BMW geschleudert. Bei dem Unfall wurde die 60-jährige Beifahrerin des Seat leicht verletzt. Der VW und der Seat mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden der drei beschädigten Fahrzeuge wird auf ca. 25000 Euro geschätzt. Der Verkehr musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung Fahrzeuge über den Seitenstreifen geleitet werden.

Bereich Osterholz

Versuchter Einbruch in Apotheke

Worpswede. In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchte die bislang unbekannte Täterschaft die Seitentür einer Worpsweder Apotheke aufzuhebeln. Die massive Tür hielt den Gewalteinwirkungen jedoch stand, so dass die Täterschaft den Tatort erfolglos verlassen musste und die Flucht in unbekannte Richtung antrat.

Alleinbeteiligt mit Leichtkraftrad gestürzt

Schwanewede. Am Samstagabend kam es auf der Straße Langenberg in Schwanewede zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Bremer war mit seinem Leichtkraftrad in Richtung Ortskern. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der 48-jährige die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und kam im weiteren Verlauf zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich der Bremer schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Hinweise auf die Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer als Ursache für den Sturz liegen aktuell nicht vor. Zeugen, die zur Aufhellung des Sachverhaltes beitragen können, werden gebeten sich mit dem PK Osterholz unter 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

Zusammenstoß mit einem Pferd

Grasberg. Am Samstagabend kam es auf der Seehauser Straße in Grasberg zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Pkw einer 78-jährigen aus Grasberg und dem Pferd einer 51-jährigen aus Selsingen. Die Frau aus Selsingen war mit ihrem Pferd zu Fuß am rechten Fahrbahnrand unterwegs. Die 78-jährige übersah diesen Umstand und stieß mit dem Pferd zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde das Pferd so schwer verletzt, dass es durch einen hinzugerufenen Tierarzt noch an der Unfallstelle erlöst werden musste. Am Pkw der Unfallverursacherin entstand deutlicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell