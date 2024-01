Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +In Firmentransporter eingebrochen++Alkoholisiert unterwegs++Fahrradfahrerin übersehen++Unter Alkohol gefahren++Brand in Drosselstraße - Zeugen gesucht+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+In Firmentransporter eingebrochen+ Ottersberg. In der Zeit von Mittwoch 16 Uhr bis Donnerstag 15.30 Uhr kam es auf einem Firmengelände in der Straße Im Forth zu mehreren Einbrüchen in dort abgestellte Transporter. Die unbekannten Täter verschafften sich mittels Gewaltanwendung Zugang zu den Fahrzeugen und entwendeten diverses Werkzeug. Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Alkoholisiert unterwegs+ Thedinghausen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizei Achim am Donnerstag, gegen 23 Uhr, in der Achimer Landstraße einen alkoholisierten 34-Jährigen fest. Dieser war in mit seinem Transporter in Richtung Thedinghausen unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Dafür wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

+Fahrradfahrerin übersehen+ Kirchlinteln. Donnerstagnachmittag kam es auf der Neddener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 82-jährigen Fahrer eines VW und einer 77-jährigen Fahrradfahrerin. Der Fahrer des Pkw übersah an der Einmündung zu der Straße An der Fuchsfarm die auf dem Radweg kreuzende Fahrradfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 77-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. An dem Pkw und dem Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Unter Alkohol gefahren+ Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagnachmittag wollten Beamte des PK Osterholz in der Dorfstraße einen Pkw kontrollieren. Der 34-jährige Fahrer hielt sein Fahrzeug an und flüchtete zu Fuß über ein Feld. Die Beamten können den 34-Jährigen stellen und zurück zu seinem Fahrzeug bringen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie fest, dass der 34-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er war zudem nicht im Besitz eines Führerscheins. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

+Brand in Drosselstraße - Zeugen gesucht+ Osterholz-Scharmbeck. Am 01.01.2024 brach gegen 14 Uhr in der Drosselstraße im Keller eines Mehrfamilienhauses ein Feuer aus. Mehrere Anwohner mussten durch die Feuerwehr mittels Höhenrettung aus dem Haus geholt werden. Der Keller brannte bei dem Feuer vollständig aus und mehrere Wohnungen wurden durch den Rauch erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird mittlerweile auf 1 Million geschätzt. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass in einem Kellerabteil Inventar in Brand geraten war. Eine technische oder natürliche Brandursache kann dabei ausgeschlossen werden und es wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiterhin an. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern oder der Brandursache geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

