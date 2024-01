Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Achim - Schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin

PI Verden/Osterholz (ots)

Am 24.01.2024, gegen 16:10 Uhr kam es in Achim, Hauptstraße (L167), Ecke Embser Vie, im Bereich der Lichtzeichenanlage zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer 21-jährigen Radfahrerin aus Achim und einem 29-jährigem Pkw-Führer aus Achim. Nach derzeitigen Stand befuhr der Pkw-Führer die L167 in Richtung Achim als die Radfahrerin an der Lichtzeichenanlage die Fahrbahn querte. Dabei wurde sie von dem Pkw frontal erfasst und verletzte sich schwer. Durch einen Rettungswagen wurde die Verletzte in ein Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn halbseitig gesperrt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist Bestandteil der Ermittlungen. Wer Hinweise zu dem Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell