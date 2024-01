Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Garage aufgebrochen++Einbruch in Geschäft++ Auf Vordermann aufgefahren ++ Von der Fahrbahn abgekommen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

+Garage aufgebrochen+ Verden. In der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen kam es in der Straße Im Orth zu einem Einbruch in eine Garage. Ersten Erkenntnissen zufolge öffneten die bisher unbekannten Täter mittels Gewaltanwendung das Garagentor und verschafften sich Zugang ins Innere. Danach flüchteten die Täter unerkannt mit einem Pedelec. Der entstandene Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei Verden bittet unter 04231/8060 um Zeugenhinweise.

+Einbruch in Geschäft+ Dörverden. Nach dem gewaltsamen Öffnen einer Zugangstür gelangten unbekannte Täter am Dienstagnachmittag an der Großen Straße in die Verkaufsräume eines Geschäftes. Dort suchten die Unbekannten Wertgegenstände und entwendeten letztlich aufgefundenes Bargeld. Anschließend flohen die Einbrecher unerkannt. Die Polizei Dörverden bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04234/943960 zu melden.

+ Auf Vordermann aufgefahren + Achim. Am Dienstagvormittag kam es auf der BAB 27 zu einem Auffahrunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 52-jährige Fahrer eines SEAT auf der Autobahn in Richtung Cuxhaven. Als eine vor ihm fahrende 86-jährige mit ihrem BMW im dichten Verkehr abbremsen musste, bemerkte dies der nachfolgende 52-jährige zu spät und fuhr auf den BMW auf. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf circa 15.000 Euro beziffert.

+ Von der Fahrbahn abgekommen+ Blender. Am Dienstagabend kam es in der Straße In der Marsch zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 51-jährige gegen 15:00 Uhr mit einem Audi auf der Straße In der Marsch in Richtung Blender. Hierbei kam sie aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn und kollidierte mit einem im Seitenraum befindlichen Baum. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Die 51-jährige wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Landesstraße musste für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen bei circa 8.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Es liegen keine meldewürdigen Ereignisse vor.

