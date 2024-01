Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Garage++E-Scooter gestohlen++Fußgängerin nach Unfall leicht verletzt++Auffahrunfall auf der Lindhooper Straße++Mehrere Straftaten bei Kontrolle festgestellt++Automaten aufgebrochen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Garage+ Verden. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in eine Garage in der Kleine Wallstraße ein. Sie entwendeten Werkzeug und flüchteten anschließend unerkannt. Hinweise können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+E-Scooter gestohlen+ Verden. Am Montagabend, zwischen 18 und 21 Uhr, kam es im Brunnenweg durch unbekannte Täter zu einem Diebstahl eines E-Scooters. Dieser war zwar an einen Fahrradständer angeschlossen. Die Täter beschädigten das Schloss und entwendeten den E-Scooter. Hinweise nimmt die Polizei Verden unter 04231-8060 entgegen.

+Fußgängerin nach Unfall leicht verletzt+ Verden. Im Adolph-Kolping-Weg kam es am Montag gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 58-jährigen Fahrradfahrer und zwei Fußgängerinnen. Der 58-Jährige stieß mit einer 57-Jährigen zusammen, als dieser dem Fahrrad ausweichen wollte. Die 57-jährige Fußgängerin stürzte und verletzte sich leicht. Eine weitere 40-jährige Fußgängerin blieb unverletzt.

+Auffahrunfall auf der Lindhooper Straße+ Verden. Montagnachmittag ereignete sich in Höhe der Kreuzung der Lindhooper Straße zu Hohen Leuchte ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Ein 63-jähriger Fahrer eines Ford musste an einer Ampel anhalten. Dies übersah ein 39-jähriger Fahrer eines Transporters und fuhr auf den Ford auf. Der 63-Jährige wurde leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall weiterhin fahrbereit und konnten ihre Fahrt fortsetzen. Der Sachschaden wird auf 6.500 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Mehrere Straftaten bei Kontrolle festgestellt+ Axstedt. Am Montagabend wollten Beamte der Polizei Osterholz in der Wolthöfener Straße einen 47-jährigen Fahrer eines Dacia kontrollieren. Dieser flüchtete mit seinem Pkw zunächst vor den Beamten, brach die Flucht jedoch nach kurzer Zeit selbstständig ab. Bei der Kontrolle stellten die Beamten gleich mehrere Straftaten fest. Der 47-Jährige stand unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Ein Atemalkoholtest ergab 1,23 Promille. Er war zudem nicht im Besitz eines Führerscheins und er hatte den Dacia kurz zuvor gestohlen. Für das Strafverfahren wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

+Automaten aufgebrochen+ Schwanewede. Montagnacht, um 22.05 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter drei Snackautomaten in der Hohendinger Straße im Ortsteil Eggestedt auf. Bei einem weiteren Automaten blieben sie erfolglos. Sie entwendeten die Waren aus den Automaten und flüchteten mit einem unbekannten Pkw. Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

