POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, den 21.01.2024

Landkreis Verden

+++ Falschfahrer auf der Autobahn +++ Einbruch in Frieseursalon +++

Falschfahrer auf der Autobahn

Am 20.01.2024 wurde der Autobahnpolizei Langwedel gegen 23:45 Uhr ein Falschfahrer auf der Bundesautobahn 27 in Höhe der Tank- und Rastanlage Goldbach gemeldet. Der Führer eines PKW Ford Focus war mit seinem Fahrzeug von den Parkplätzen der Rastanlage in Richtung der Autobahnauffahrt gefahren. Anstatt der dortigen Baustellenverschwenkung zu folgen und in Richtung Hannover zu fahren, beabsichtigte er seinen PKW zwischen den Warnbaken zu wenden, um dann die Fahrt in Richtung Bremen fortzusetzen. Weil er nicht in einem Zug wenden konnte rangierte er beide Fahrstreifen benutzend mit seinem PKW hin und her. Ein auf der durchgehenden Fahrbahn fahrender Fahrzeugführer erkannte den PKW des Falschfahrers und konnte durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß vermeiden. Eine Zivilstreife der Polizei Verden befand sich zufällig in Höhe der Rastanlange und konnte die Weiterfahrt des Falschfahrers schnell beenden. Neben dem eingeleiteten Strafverfahren, wurde der Führerschein einbehalten und die Weiterfahrt untersagt. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Langwedel in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Friseursalon

Oyten. Am frühen Samstagmorgen kam es in der Hauptstraße in Oyten zu einem Einbruch in einen Friseursalon. Der bisher unbekannte Täter hatte eine Scheibe des Geschäfts mit einem Stein eingeschlagen und konnte so ins Gebäude gelangen. Im Inneren durchsuchte er die Räumlichkeiten nach möglichen Diebesgut. Zeugen, die Hinweise auf den möglichen Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der Tel. 04202/9960 zu melden.

Landkreis Osterholz

+++ Einbruch in Imbisswagen +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Verkehrsunfälle bei Winterglätte +++ Pkw landet im Graben +++ Sachbeschädigung an der Stadthalle Osterholz +++

Einbruch in Imbisswagen

Grasberg. Unbekannte Täter sind in einen Imbisswagen in der Straße Am Langenmoor eingebrochen, indem sie die Verkaufsklappe aufhebelten. Die Tat wurde in der Nacht von Samstag und Sonntag festgestellt. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Lilienthal. In der Zeit von Montag bis Samstag brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Eickedorfer Damm in Lilienthal ein. Durch das Aufhebeln einer Terrassentür verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Einfamilienhaus, durchsuchten dieses nach Wertgegenständen und verließen dieses anschließend unerkannt. Der Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Fahrzeuge bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

Verkehrsunfälle bei Winterglätte

Ritterhude - Am frühen Samstagabend befuhr ein 53-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Skoda die Beethovenstraße in Ritterhude. Auf winterglatter Fahrbahn und unzureichender Bereifung an seinem Pkw geriet er mit diesem ins Rutschen und kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7000 Euro geschätzt. Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am Samstagabend, gegen 21:30 Uhr in der Ahornstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Ahornstraße in Fahrtrichtung Pappelstraße. Dabei kam er vermutlich aufgrund von Straßenglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte ebenfalls mit einem am Straßenrand geparkten Pkw. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher und dessen Fahrzeug nimmt die Polizei Osterholz unter 04791/3070 entgegen.

Pkw landet im Graben

Lilienthal. Am frühen Samstagmorgen verlor ein 45-jähriger Fahrzeugführer in der Torneestraße in Lilienthal aus derzeit unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Pkw und kam alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Der 45-Jährige fuhr zunächst gegen ein Straßenschild und kam schließlich im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Zeugen oder Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei Osterholz unter 04791/3070 entgegen.

Sachbeschädigung an der Stadthalle Osterholz Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht von Freitag auf Samstag beschmierten unbekannte Täter die Fassade der Stadthalle Osterholz und versuchten die Türen mittels Sekundenkleber und Draht zu verkleben. Die Tat dürfte mit einem am Samstagabend durchgeführten Konzert in der Stadthalle in Verbindung stehen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791 - 3070 zu melden.

