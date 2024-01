Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 12-Jährigen beendet

Landkreis Osterholz (ots)

Lilienthal. Am Freitag kam es zu einer größeren Vermisstensuche im Bereich Lilienthal. Ein 12-jähriges Mädchen war am Vormittag vermisst gemeldet worden. An der großflächigen Suchaktion waren auch die Rettungshundestaffel und Rettungsdrohnen beteiligt. Am Morgen konnte die Öffentlichkeitsfahndung beendet werden. Sie war wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt.

Es wird darum gebeten, das Bild nicht weiter zu teilen und dieses zu löschen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell