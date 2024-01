Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Fahranfänger rutscht von der Straße ++ Rollerfahrer missachtet Vorfahrt ++ Rückwärts gegen fremdes Garagentor ++ Portemonnaie aus Transporter geklaut ++

Rotenburg (ots)

Fahranfänger rutscht von der Straße

Byhusen. Am frühen Dienstagmorgen ist ein 19-jähriger Fahranfänger bei winterlichen Straßenverhältnissen auf der K 127 zwischen Farven und Byhusen verunglückt. Der junge Mann war gegen 6.30 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung Byhusen unterwegs, als sein Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn rutschte. Im Seitenraum kam es zu einer Kollision mit einem Straßenbaum. Mit leichten Verletzungen wurde der Fahrer im Rettungswagen in die OsteMed Klinik nach Bremervörde gebracht. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf rund zehntausend Euro.

Rollerfahrer missachtet Vorfahrt

Westervesede. Bei einem Verkehrsunfall auf der K 211 zwischen Westervesede und Ostervesede ist ein 17-jähriger Rollerfahrer am frühen Mittwochmorgen verletzt worden. Der junge Mann hatte gegen 6.40 Uhr mit seinem Motorroller von der Auffahrt eines Grundstücks auf die Kreisstraße auffahren wollen. Dabei habe er die Witterungsverhältnisse und den Abstand zu dem von rechts kommenden Pkw eines 26-jährigen Autofahrers vermutlich falsch eingeschätzt. Geistesgegenwärtig gelang es dem Mann seinen Wagen rechts an dem Rollerfahrer vorbei auf ein Feld zu lenken. Ein Touchieren konnte er aber nicht verhindern. Der 17-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund zweitausend Euro.

Rückwärts gegen fremdes Garagentor

Zeven. Ein 21-jähriger Autofahrer steht im Verdacht, am frühen Mittwochmorgen unter Alkoholeinwirkung mit seinem Auto rückwärts gegen das Tor einer Garage an der Straße Am Bahnhof gefahren und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet zu sein. Der Geschädigte wurde darauf aufmerksam, rief die Polizei und konnte mitteilen, wo sich der mutmaßliche Verursacher aufhielt. Bei der Aufnahme des Sachverhalts bemerkten die Beamten, dass der 21-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Da er angab den Alkohol erst nach dem Unfall getrunken zu haben, musste er zwei Blutproben abgeben. Ob der junge Mann im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, konnte noch nicht geklärt werden.

Diebstahl in der Buchhandlung

Rotenburg. Ein unbekannter Täter hat am Mittwochvormittag in einer Buchhandlung an der Goethestraße die Handtasche einer Mitarbeiterin und die Fahrzeugschlüssel eines Mitarbeiters gestohlen. Gegen 11 Uhr sei der Mann in das Geschäft gekommen. Zunächst unbemerkt habe er die Handtasche und die Schlüssel an sich genommen. Eine Zeugin beobachtete dann, wie der Unbekannte ein Portemonnaie aus der Tasche nahm und die Fahrzeugschlüssel in dem Geschäft ablegte. Mit dem Portemonnaie machte sich der Täter aus dem Staub.

Einbruch bei den Faustballern

Selsingen. In den vergangenen Tagen sind unbekannte Täter in das Vereinsheim der Faustballsparte des MTSV Selsingen an der Straße Im Sick eingebrochen. Dazu schlugen sie die Scheibe eines Fensters mit einem Pflasterstein ein. Bei der Suche nach Beute durchstöberten die Unbekannten alle Schränke. Gefunden haben sie dabei offenbar nichts.

Einbrecher erbeuten Schmuck

Zeven. Vermutlich Schmuck haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen bei dem Einbruch in ein Wohnhaus am Brakeweg gestohlen. Um in die Wohnung zu kommen, hebelten sie auf der Rückseite des Gebäudes eine Terrassentür auf. Mit der Beute verließen sie den Tatort unerkannt.

Portemonnaie aus Transporter geklaut

Zeven. Unbekannte haben am Dienstagvormittag in der Straße Zum Nullmoor einen Transporter aufgebrochen. Der graue Ford Transit stand zur Tatzeit auf einem Parkstreifen vor einem Bürogebäude. Der Täter dürfte auf dem Mittelsitz eine braune Ledergeldbörse gesehen haben. Er schlug die Scheibe der Fahrertür ein und holte das Portemonnaie mit dem üblichen Inhalt heraus. Zeugen, die den Vorfall zwischen 10 Uhr und 13 Uhr beobachtet haben oder Hinweise geben können, melden sich bitte unter Telefon 04281/9592-0 bei der Zevener Polizei.

Unehrlicher Finder plündert Portemonnaie

Bremervörde. Eine 41-jährige Gnarrenburgerin hat am Mittwochvormittag ihr Portemonnaie auf dem Kundenparkplatz der Firma Tedi an der Wesermünder Straße verloren. Ein unehrlicher Finder entdeckte es, nahm 80 Euro an Bargeld und einen Krankenausweis heraus und warf die geplünderte Börse wieder weg. Eine 77-jährige Frau fand das Portemonnaie und brachte es zur Polizei. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Fundunterschlagung gegen Unbekannt ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell