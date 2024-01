Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall auf der Hansalinie - Betrunkener Autofahrer flüchtet von der Unfallstelle ++ Zeugen melden betrunkenen Lkw-Fahrer ++ Junger Autofahrer verunglückt bei Straßenglätte ++

Rotenburg (ots)

Unfall auf der Hansalinie - Betrunkener Autofahrer flüchtet von der Unfallstelle

Sittensen/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstellen Heidenau und Sittensen in Fahrtrichtung Bremen sind am Montagabend drei Menschen verletzt worden. Ein 42-jähriger Autofahrer hatte gegen 21.10 Uhr mit seinem Jaguar den vor ihm fahrenden Honda eines 56-Jährigen überholen wollen. Dazu wechselte er bei winterlichen Straßenverhältnissen vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Der Jaguar geriet dabei ins Schleudern, kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke und dann seitlich mit dem Honda. Nachdem die beiden Unfallbeteiligten auf dem Standstreifen angehalten hatten, flüchtete der Unfallverursacher über einen Wildschutzzaun vom Unfallort. Der Mann konnte in einem angrenzenden Waldstück in Richtung Ramshausen von einer Streifenbesatzung der Autobahnpolizei angetroffen und als Fahrer des Jaguar identifiziert werden. Er habe am Nachmittag Alkohol getrunken, gab der 42-Jährige gegenüber der Polizei an. Das bestätigte ein Atemalkoholtest mit einem Wert von knapp 1,1 Promille. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der leicht verletzte Unfallverursacher musste eine Blutprobe abgeben. Der Fahrer des Honda, wie auch seine 54-jährige Beifahrerin erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

Zeugen melden betrunkenen Lkw-Fahrer

Elsdorf/A1. Besorgte Verkehrsteilnehmer haben der Autobahnpolizei Sittensen am Montagabend einen Sattelzug gemeldet, der zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Sittensen in Schlangenlinien unterwegs sei. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen machte sich sofort auf die Suche und traf den Lkw gegen 21.45 Uhr auf dem Autobahnparkplatz Hatzte an. Der Fahrer stand erkennbar unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

30-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Sittensen. Vermutlich unter dem Einfluss von Kokain und Amphetaminen ist ein 30-jähriger Autofahrer am Montagabend in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Die Beamten hatten seinen Wagen gegen 19 Uhr in der Hamburger Straße gestoppt. Bei der Kontrolle erkannten sie bei dem Mann Anzeichen, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Der 30-Jährige musste eine Blutprobe abgebeben.

Transporter aufgebrochen

Zeven. In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter in der Kirchhofsallee einen Transporter aufgebrochen. Der Citroen Jumper stand dort auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhauses. Aus dem Laderaum nahmen die Unbekannten mehrere Werkzeuge mit.

Junger Autofahrer verunglückt bei Straßenglätte

Anderlingen. Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Montagmittag bei winterlichen Straßenverhältnissen auf der K 110 zwischen Anderlingen und Sassenholz verunglückt. Der junge Mann war gegen 12.15 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung Sassenholz unterwegs, als sein Wagen auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen geriet. Der Golf kam nach links von der Fahrbahn ab und blieb im Seitenraum stehen. Mit einem Schock wurde der 21-Jährige im Rettungswagen in das Bremervörder Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Junger Fahranfänger verursacht Glätteunfall

Fahrendorf. Eine 21-jährige Autofahrerin hat sich am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der K 102 zwischen Fahrendorf und Spreckens leichte Verletzungen zugezogen. Ein 19-jähriger Fahranfänger hatte gegen 8 Uhr zunächst einen unbeteiligten Pkw überholt. Nach dem Wiedereinscheren bremste der junge Mann sein Fahrzeug ab und geriet auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen. In der Folge fuhr er auf den vorausfahrenden Opel der 21-Jährigen auf und streifte zudem den Außenspiegel eines entgegenkommenden Mercedes. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf über zehntausend Euro.

Handtasche beim Einkaufen gestohlen

Bremervörde. Eine 68-jährige Frau ist am Montagvormittag in einem Discounter an der Alten Straße bestohlen worden. Während die Bremervörderin gegen 11 Uhr mit dem Einkaufen beschäftigt war, nahmen die Diebe ihre braune Lederhandtasche mit Portemonnaie und dem üblichen Inhalt an sich und verschwanden damit unerkannt.

Mit 2,7 Promille im Feierabendverkehr

Scheeßel. Beamte der Rotenburger Polizei haben am Montagnachmittag einen 69-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Zeugen hatten zuvor berichtet, dass der Mann vermutlich betrunken mit seinem Wagen unterwegs sei. Gegen 17 Uhr stoppte die Polizei das gesuchte Fahrzeug in der Bremer Straße. Der erste Eindruck und ein Atemalkoholtest bestätigte die Mitteilung der Zeugen: 2,7 Promille. Der 69-Jährige musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell