POL-ROW: ++ Drei Männer überfallen 21-Jährigen in seiner Wohnung - Polizei bittet um Hinweise ++

Scheeßel. Nach einem Raub, der sich am vergangenen Samstagmorgen in einer Wohnung an der Kurzen Straße ereignet hat, suchen die Ermittler der Rotenburger Kriminalpolizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Nach Angaben eines 21-jährigen Mannes seien drei maskierte Männer gegen 6 Uhr früh in seine Wohnung eingedrungen. Die Täter hätten das Opfer geschlagen und unter anderem eine Spielkonsole an sich genommen. Anschließend seien die Männer in einen dunklen Pkw-Kombi, der mit laufendem Motor am Veerser Weg gewartet habe, eingestiegen und davongefahren. Passanten oder Anwohner, die Hinweise zu den Tätern oder zum Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten sich unter Telefon 04261/947-0 zu melden.

