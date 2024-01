Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Die Polizei in Zeven zieht um - Beamtinnen und Beamte freuen sich auf neues, dienstliches Zuhause ++

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rotenburg (ots)

Die Polizei in Zeven zieht um - Beamtinnen und Beamte freuen sich auf neues, dienstliches Zuhause

## Fotos in der digitalen Pressemappe ##

Zeven. Nach 4 Jahren der Planung und Durchführung ist es endlich soweit: Die Polizei in Zeven zieht um. Ab Dienstag, dem 16.01.24 ist das Polizeikommissariat (PK) für die Menschen in und um Zeven im neuen Dienstgebäude "Auf den Diekackern 1" anzutreffen. Die neue Festnummer lautet: 04281/9592-0. Sie ist ab dem 16.01.24 freigeschaltet. Die alte Festnetznummer (04281/9306-0) läuft mit einer Bandansage weiter. Etwa 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in dem nagelneuen Dienstgebäude ein "neues Dach über dem Kopf" finden. Einige von ihnen haben über 30 Jahre im nostalgischen Dienstgebäude in der Lindenstraße 9 verbracht und nehmen viele, überwiegend positive Erinnerungen mit.

"Für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich auch für mich geht ein Traum in Erfüllung", freut sich die Leiterin des Polizeikommissariats, Erste Kriminalhauptkommissarin Andrea Schürmann. Künftig kann die Zevener Polizei im neuen Dienstgebäude auf modernste Polizeitechnik zurückgreifen. So wurden im neugestalteten Wachbereich des Einsatz- und Streifendienstes, dem Herzstück des Kommissariats, viele gewünschte Sicherheitsaspekte berücksichtigt. "Die Menschen dieser Region können sich, wenn sie in Not geraten sind oder einfach nur eine Hilfestellung benötigen, weiter auf uns verlassen und sich jederzeit an uns wenden", umschreibt Schürmann ihre persönlichen Gedanken mit Blick auf den Umzug. Auch Inspektionsleiter, Polizeidirektor Jörg Wesemann, ist mit dieser Entwicklung in seiner Heimatstadt Zeven und in der Inspektion Rotenburg mehr als zufrieden:" Ich habe über viele Jahre im alten Dienstgebäude gearbeitet. Mit diesem Umzug sind wir als Polizei im Landkreis Rotenburg insgesamt sehr gut aufgestellt."

Mit einer kleinen Träne im Auge lassen die Zevener Polizistinnen und Polizisten allerdings ihr "altes PK in der Lindenstraße" zurück. Am 10. April 1958 war der "Zevener Polizeigruppenposten" in das ehemalige Kreishaus eingezogen. Dieses Gebäude steht unter Denkmalschutz und kann baulich nicht verändert oder vergrößert verändert werden. Das war einer der Gründe des Umzuges.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell