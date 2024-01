POL-ROW: ++ Betrunken und ohne Fahrerlaubnis ++

Rotenburg (ots) - Verkehrsbehinderungen durch landwirtschaftliche Protestaktionen LK Rotenburg. Im gesamten Landkreis Rotenburg ist es am Montag zu den erwarteten Verkehrsbeeinträchtigungen durch die angekündigten Protestaktionen der Landwirte gekommen. In der Spitze zählte die Polizei rund 500 Fahrzeuge, die an den Aktionen teilnahmen. Mit kurzzeitigen Blockaden an ...

mehr